Верховный суд смягчил приговоры супругам-журналистам: Татьяну Пытько освободят из СИЗО, Вячеславу Лазарову сменят режим

Верховный суд, после рассмотрения апелляционные жалобы на приговор Витебского областного суда, переквалифицировал преступление, за которое осуждены супруги Татьяна Пытько и Вячеслав Лазаров, пишет БАЖ.

Апелляционные жалобы на приговор Витебского областного суда рассматривали в закрытом заседании.

Ранее Пытько было предъявлено обвинение по статье о создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), за сотрудничество с телеканалом «Белсат». Витебский областной суд приговорил Пытько к 3 годам колонии. Результатом апелляции стало освобождение ее из-под стражи.

Верховный суд приговорил ее к тому же сроку — трем годам лишения свободы в колонии общего режима, но с отсрочкой исполнения наказания сроком на 3 года. Пытько должны освободить из Витебского СИЗО, где она провела почти полгода.

Суд первой инстанции приговорил Лазарова к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима, признав виновным по статье о создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК). Сейчас Верховный суд изменил наказание на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, Вячеслав Лазарев и Татьяна Пытько сотрудничали с телеканалом «Белсат». Дело против них суд рассматривал в закрытом режиме.

Вячеслава Лазарева задержали в феврале после обыска. В июне была задержана и Татьяна. Их дочь, которой недавно исполнился год, отправили сначала в детскую больницу, а потом передали бабушке.