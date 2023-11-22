Экс‑политзаключенную из Постав Ирину Полянину арестовали на семь суток

17 ноября суд Поставского района арестовал активистку Ирину Полянину на семь суток за распространение «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Об этом «Медиазоне» сообщил активист Илья Миронов.

Полянину признали виновной в том, что она в «Одноклассниках» репостила публикации «Белсата», «Хартии-97», каналов Nexta и «Реальная Беларусь».

Ирина Полянина — экс-политзаключенная. В апреле 2021 года активистку осудили на два года колонии по статьям об оскорблении представителя власти и незаконных действиях в отношении оружия (статьи 369 и 295 УК).

13 ноября суд продлил Поляниной превентивный надзор еще на два года.

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