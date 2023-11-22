Арендодателей обяжут сообщать в милицию о сдаче жилья иностранцам

Арендодатели, которые заселят к себе иностранца, обязаны будут сообщить об этом в МВД. За несоблюдение этого требования хотят ввести административную ответственность, пишет пресс-служба Палаты представителей.

Министр внутренних дел Иван Кубраков представил в парламенте проект изменений в Закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно изменениям юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны информировать органы внутренних дел о предоставлении помещений для проживания иностранцам, временно пребывающим в Беларусь. Также вносится изменение в часть 6 статьи 24.35 КоАП, которое устанавливает административную ответственность на тех арендодателей, кто не сообщил об иностранном арендаторе в МВД. Какой будет ответственность — не сообщается.

Документом устанавливается перечень объектов, при аренде которых иностранцем владелец должен сообщить в МВД. Это жилые помещения, жилые комнаты в агроэкоусадьбах, садовые домики, дачи, многофункциональные помещения (бизнес-апартаменты) и средства размещения.