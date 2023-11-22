Украина ввела санкции в отношении Беларуси в оборонно-промышленной сфере на 50 лет

Верховная Рада Украины приняла проект постановления об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 20 ноября о применении секторальных экономических санкций к России и Беларуси в оборонно-промышленной сфере, сообщается на сайте Верховной Рады.

Документ в парламент на рассмотрение внес президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции вводятся на 50 лет. Постановлением запрещается проведение операций с товарами и услугами с Россией и Беларусью, на международную передачу которых распространяется действие закона Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования».

Также прекращается исполнение финансовых обязательств в пользу резидентов России и Беларуси по операциям с товарами военного назначения. Запрещается передача российской и беларуской стороне технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Вводится запрет на регистрацию и аккредитацию организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты России и Беларуси. Также прекращается действие совместных и промышленных программ в сфере безопасности и обороны.