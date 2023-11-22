Дело о российской шпионской сети в Польше, среди участников которой беларусы, передали в суд

Дело о российской шпионской сети в Польше, по которому проходит 16 человек, передали на рассмотрение в суд Люблина, сообщает пресс-служба прокуратуры Польши.

Обвиняемых подозревают в участии в организованной преступной группе и действиях от имени внешней разведки против интересов Польши. По этим статьям подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.

Среди задержанных — 4 беларуса: Мария Медведева, Николай Москаленко, Владислав Посмитюха и Михаил А. О первых трех задержанных в марте рассказали в сюжете АТН. В августе задержали 39-летнега Михаила А, гражданина Беларуси.

По информации следствия, обвиняемые действовали с января по март 2023 года. Выявляли критически важную инфраструктуру (в том числе военные объекты и морские порты) в Бяла-Подляске, Хелме, Медике, Пшемысле, Жешуве, Варшаве и других городах Польши.