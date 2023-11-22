Израиль и Хамас договорились на четыре дня перемирия; в это время освободят заложников

МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС в посредничестве с Египтом, США и Катаром договорились о четырехдневной гуманитарной паузе, во время которой освободят как минимум 50 заложников из Сектора Газа.

«Правительство Израиля намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером оно одобрило предложенную сделку в качестве первого этапа достижения этой цели», — цитирует Reuters заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Когда начнет действовать и закончится перемирие — неизвестно.

Среди условий гуманитарной паузы — освобождение 50 мирных женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа, освобождение «ряда палестинских женщин и детей», содержащихся в израильских тюрьмах, а также доставка гуманитарной помощи в Газу.

Договоренности подтвердил и ХАММАС, уточнив, что из плена освободят только женщин и детей до 19 лет «в обмен на освобождение из оккупационных тюрем 150 женщин и детей нашего народа»

«Объявляя о заключении соглашения о перемирии, мы подтверждаем, что наши руки останутся на спусковом крючке, а наши победоносные батальоны будут оставаться начеку, чтобы защитить наш народ и победить оккупацию и агрессию», — добавили в ХАМАС.

7 октября ХАМАС напал на Израиль. 27 октября ЦАХАЛ в ответ начал наземную операцию в секторе Газа.