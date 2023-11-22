В Минске задержали преподавательницу БГУ Светлану Яскевич

Приближенный к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанной преподавательницей института бизнеса БГУ Светланой Яскевич.

На видео беларуска говорит, что размещала в соцсетях протестную символику, а в дворовых чатах обсуждала возможность участия в несанкционированных мероприятиях.

В каком статусе находится преподавательница и по какой статье ее задержали — неизвестно.

Светлана Яскевич — эксперт и практик с 15-летним опытом в области информационных технологий, электронного обучения, педагогического дизайна, web-дизайна, компьютерной графики, UX- UI-проектирования, юзабилити. В БГУ работает с 2006 года.