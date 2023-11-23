Ресурсы штаба Виктора Бабарико и партии «Разам» признаны «экстремистскими материалами»

Суд Ленинского района Гродно признал ресурсы штаба Виктора Бабарико и партии «Разам» «экстремистскими материалами». Решние было принято 21 ноября, но информация об этом появилась в обновленном списке Министерства информации спустя два дня.

В список вошли сайт политика, его страницы в «Одноклассниках», инстаграме, твиттере, тиктоке, ютуб и телеграм-канал, паблик «ВКонтакте» и группа в фейсбуке.

По словам представителя команды политика Виктора Бабарико Ивана Кравцова, они не получали документы для вызова в суд.

«Очень сожалеем о таком решении, считаем что оснований для этого нет. Просим всех участников "Разам" и подписчиков быть аккуратными, если они находятся в Беларуси», — сказал он «Медиазоне».

Также «экстремистскими» признаны сайт politzek.me и его соцсети. Соцсети партии «Разам», включая районные группы.