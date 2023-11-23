Совет министров изменил порядок получения разрешения на выезд на ПМЖ в другую страну

Людям, которые хотят выехать из Беларуси на ПМЖ, нужно будет получить разрешение в миграционных органах по месту жительства, а не в беларуском консульстве, как это было ранее. Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале постановления Совета министров.

Заявление нужно подавать в территориальное подразделение по гражданству и миграции. Совершеннолетние делают это лично, за несовершеннолетних заявления подают родители или законные представители.

Вместе с заявлением, как и прежде, нужно заполнить анкету с вопросами об образовании, специальности, налоговых обязательствах, алиментах, а также указать контакты родственников.

В течение одного рабочего дня ОГиМ вносит информацию в систему «Гражданство и миграция» и проверяет, нет ли у заявителя запрета на выезд. Там же проверяют, есть ли информация о заявителе в банке данных о правонарушениях.

В течение трех дней после подачи заявления ОГИМ отправляет запросы в различные инстанции о наличии у заявителя задолженностей, например, по налогам и алиментам. В отношении военнообязанных посылают запрос в военный комиссариат.

В течение 20 дней госорганы обрабатывают запросы, еще до 15 дней занимает подготовка решения об оформлении выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси или об отказе в нем. Решение утверждает руководитель территориального подразделения ОГиМ или его заместитель.

После получения разрешения на выезд в паспорте заявителя поставят отметку с датой разрешения о выезде на постоянное проживание. Как пишет Office Life, раньше на штампе указывали конкретную страну выезда, сейчас штамп сделали универсальным — страна выезда на ПМЖ в нем не указывается.

Отказать в разрешении могут, если заявитель подделал документы или подал ложную информацию, а также если у него есть ограничения на выезд, задолженности или невыполненные обязательства. Не разрешат выехать и в том случае, если в Беларуси без законного представителя останется несовершеннолетний либо несовершеннолетнему будет оформлен выезд без законного представителя.