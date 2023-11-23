Четырехдневная гуманитарная пауза в войне Израиля и ХАМАС откладывается

Четырехдневная гуманитарная пауза, объявленная в войне Израиля и ХАМАС для обмена заложниками, откладывается, пишет CNN.

Планы по освобождению первых заложников были отложены поздно вечером в среду 22 ноября, за несколько часов до начала согласованной паузы в боевых действиях. В Совете национальной безопасности Израиля заявили, что первая группа заложников будет освобождена не ранее пятницы 24 ноября.

Как пишет CNN, существует неопределенность относительно причин задержки.

Ранее Израиль и ХАМАС в посредничестве с Египтом, США и Катаром договорились о четырехдневной гуманитарной паузе. Ее условия — освобождение 50 мирных женщин и детей, находящихся в заложниках в секторе Газа, освобождение «ряда палестинских женщин и детей», содержащихся в израильских тюрьмах, а также доставка гуманитарной помощи в Газу.