Бизнесмена из Круглого приговорили к 6,5 годам колонии; его обвинили в уклонении от уплаты налогов и грубом нарушении порядка

Суд Круглянского района приговорил предпринимателя Александра Калина к 6,5 годам колонии по статьям об уклонении от уплаты налогов (часть 3 статьи 243 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает Mayday.

27 февраля сотрудники ДФР и СК взяли бизнесмена под стражу. Сперва ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Через месяц его обвинили в грубом нарушении порядка во время участия в акциях в Минске с 16 по 23 августа.

По информации правозащитников, в 2020 году председатель местного райисполкома Степан Полонников «публично оскорбил» Калина за его позицию. После этого бизнесмен, вместе с другими коллегами, разложил на крыльце райисполкома более десятка наград, грамот и благодарностей от чиновников.