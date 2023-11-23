Варшавское СИЗО, в котором нашли мертвым экс‑политзаключенного Кирила Кетурко, завершило расследование

Варшавское СИЗО, в котором нашли повешенным экс-политзаключенного беларуса Кирилла Кетурко, завершило внутреннее расследование, пишет Hrodno.life. Нарушений в работе сотрудников изолятора выявлено не было.

По информации, которую издание получило от Польской тюремной службы, «посторонние лица не повлияли на решение о суициде».

Кирилла Кетурко пытались реанимировать сотрудники СИЗО, а затем врачи скорой помощи, однако реанимационные действия не принесли результатов.

«В соответствии с действующими правилами, полиция и прокуратура провели расследования. Мероприятия, проведенные пенитенциарной службой, не выявили нарушений в выполнении служебных задач сотрудниками, третьи лица не способствовали возникновению инцидента», — сказано в ответе тюремной службы изданию.

Бывшего политзаключенного из Беларуси Кирилла Кетурко обнаружили повешенным в камере СИЗО в Варшаве 20 октября. Он был задержан 10 октября, ему вменяли статью о мошенничестве (статья 286 УК Польши). По данным польской прокуратуры, речь шла об участии в мошенничестве «под видом сотрудника банка».

На момент смерти Кетурко было 19 лет. В мае 2022 года беларуса приговорили к 2,5 годам домашней химии за грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК).