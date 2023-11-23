Минюст лишил лицензии еще двух адвокаток

Министерство юстиции лишило лицензии еще двух адвокаток, речь идет о Юлии Карачун и Оксане Пучковской, ранее работавших в составе Минской областной колегии адвокатов.

Квалификационная комиссия при Минюсте прекратила действие лицензий адвокаток «в связи с совершением проступков, не совместимых со званием адвоката».

В чем именно причина лишения лицензий — пресс-служба Министерства юстиции не сообщает. При этом Юлия Крачун в 2021 году была среди адвокатов по политическим делам, которых вызывали на переаттестацию. Тогда она ее прошла.

Кроме того, Минюст принял решение «о невозможности выполнения своих профессиональных обязанностей» в отношении адвокатки Минской городской коллегии Натальи Тарасюк.