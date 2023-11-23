Осужденного по «делу Тихановского» блогера MozgON обвиняют в злостном неповиновении администрации

Осужденного по «делу Тихановского» на 16 лет колонии автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича обвиняют в злостном неповиновении администрации (часть 2 статьи 411 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

В апреле суд добавил ему еще год колонии по этой же статье.

Цыгановича задержали 9 июня 2020 года. Его обвинили в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК), и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК). В декабре 2021 года его приговорили к 15 годам колонии.

Спустя год его перевели на тюремный режим.