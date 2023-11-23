Экс‑политзаключенного Александра Плескацевича снова будут судить по двум уголовным статьям

Экс-политзаключенного Алекандра Плескацевича, вышедшего на свободу в январе 2023 года после двух лет химии, снова будут судить, пишет правозащитный центр «Вясна». Его обвиняют по двум статьям — о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 130-1 УК) и хулиганство (часть 2 статьи 339 УК).

Дело Александра в Брестском областном суде будет рассматривать судья Андрей Сиз.

Как пишет «Вясна», после освобождения Плескацевича задерживали по административному делу и арестовывали на 10 суток за то что он в «неизвестное время» с 16 по 27 февраля нанес на семь окон и фасад дома «бело-красно-белую символику».

В январе 2021 года Александр Плескацевич уже был осужден на два года химии по статье о хулиганстве (статья 339 УК) за то, что он раскрасил красной и белой краской дома и столбы в своей деревне, а также оставил надпись «Света, я вас люблю» на одном из столбов.