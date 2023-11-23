В центре Познани избили и похитили беларуса

В центре Познани четверо неизвестных избили и похитили 35-летнего беларуса. Свидетели случившегося вызвали полицию, пишет издание mostmedia.io со ссылкой на полицию Великопольского воеводства.

Нападение произошло 13 ноября. Незнакомцы подъехали к прохожему на чёрной Audi, начали избивать, а затем затолкали его в машину и увезли. По сообщениям свидетелей, люди говорили на иностранном языке — вероятнее всего, русском.

Следствию удалось выяснить, что на беларуса напала группа, в которую входили выходцы из Беларуси, Украины и Молдовы. Удалось найти и задержать двоих из них, к тому моменту они находились во Вроцлаве. Оставшиеся объявлены в розыск. Был найден и похищенный беларус, однако он не хотел рассказывать о случившемся.

В ходе расследования полиция установила, что потерпевший входил в преступную группу, которая занималась вымогательством данных и воровством денег через BLIK. Предполагается, что к этой же банде могут иметь отношение причастные к похищению. По ходатайству прокурора задержанные нападавшие заключены под стражу на три месяца.



Избитого беларуса отпустили, однако ему предъявлено обвинение в вымогательстве и других финансовых преступлениях.