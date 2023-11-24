13 израильских заложников переданы Красному Кресту

Первая группа израильских заложников из 13 человек передана Красному Кресту, сообщает издание Times of Israel.

Они движутся из Хан-Юниса на юге Газы к КПП Рафах. Семьи заложников направляются в израильские больницы, где смогут встретится с родными.

Среди 13 освобожденных заложников — матери и дети. За четыре дня перемирия с Израилем ХАМАС согласился освободить около 50 заложников — детей, матерей и других женщин, пишет Times of Israel.

По информации издания, ХАМАС удерживает в заложниках около 240 человек.