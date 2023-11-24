За донат полку Калиновского могилевчанина приговорили к 5 годам колонии

Могилевский областной суд приговорил местного жителя Александра Барановского к 5 годам колонии усиленного режима по обвинению в финансировании «экстремистского формирования» (часть 1 статья 361-2 УК) и финансировании деятельности беларусов в военных действиях на территории иностранного государства (часть 2 статьи 361-3 УК). Об этом пишет волонтерская инициатива MAYDAY.

Заседание прошло 20 ноября. По сведениям волонтеров, первый перевод был сделан в январе 2022 года — на счет «неназванной организации». В апреле 2022 года осужденный задонатил полку Калиновского.

Сотрудники КГБ задержали беларуса весной 2023 года. Суд проходил в закрытом режиме.