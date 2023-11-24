Против жителя Крупского района, в которого ОМОН выстрелил при задержании, возбудили дело о  насилии в отношении милиционера

СК по Минской области возбудил уголовное дело о насилии или угрозе насилия в отношении милиционера (статья 364 УК) против 19-летнего и 36-летнего жителей Крупского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

21 ноября в МВД рассказали, что при задержании в Деревне Лес 19-летний молодой человек оказал сопротивление — встретил сотрудников ОМОН с ножами. Ведомство писало, что от него требовали положить оружие на пол, но парень не реагировал. Один из силовиков выстрелил в него.

Милиция приезжала в деревню по сообщению о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В доме находился 62-летний мужчина с двумя сыновьями. Его и старшего сына задержали.