За слова «Жыве Беларусь» и «Не iдзiце на вайну» новополочанина арестовали на 13 суток

Суд Новополоцка арестовал местного жителя на 13 суток по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП). Постановление суда от 16 ноября заметил канал «Витебск, я гуляю».

В документе сказано, что мужчина в фейсбуке выставил фотографию украинского и бчб-флага с подписью «Жыве Беларусь!».

Там же он написал «Беларусы, Браты! Мы ведаем, што Вам у хуткiм часе пачнуць прыходзiць позвы! Не iдзiце на вайну, Вам гэта не патрэбна! Любiм Вас, молiмся за Вас. Вашыя Украiнцы». Публикация сделана 27 февраля 2022 года.