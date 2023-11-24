ОМОН задержал гродненца, который в чат‑рулетке сказал, что «Лукашенко — это временное говно»

ОМОН задержал жителя Гродно после разговора в чат-рулетке, пишет провластный телеграм-канал «Пульс Гродно».

Ранее провластный канал «Книга ГУ "База"» публиковал фрагмент разговора, в нем мужчина говорит Они понимают, что Лукашенко — это временное говно, блять, и что завтра, нахуй, им придется жить в этой стране. А таких, как ты, мы завтра-послезавтра не просто будем вешать на фонарях — ради прикола наши дети будут приходить в тебя булавки втыкать. Ты, дебильный, блять. Ты продался этой системе, которая уже сама себя съела». Кто его собеседник — неизвестно.

«Пульс Гродно» показывает видео задержания гродненца — в его квартиру заходят как минимум трое, на следующих кадрах двое заводят мужчину в здание.

На камеру задержанный говорит, что был пьян и «под воздействием разговора с украинцем» в чат-рулетке «оскорбил» силовика и Александра Лукашенко. Гродненец добавляет, что зарегистрировался в плане «Перамога».

Авторы провластного канала пишут, что мужчина «заработал несколько статей УК», не уточняя, по какой статье задержан беларус.