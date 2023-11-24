Журналистка‑фрилансерка Татьяна Пытько вышла на свободу

Журналистка Татьяна Пытько вышла на свободу, сообщает БАЖ. Она могла освободиться 22 ноября после апелляции в Верховном суде, но в Витебском СИЗО ждали документы, пишет ассоциация. В изоляторе журналистка провела почти полгода.

22 ноября Верховный суд смягчил приговоры Татьяне и ее мужу, журналисту Вячеславу Лазарову.

Суд первой инстанции приговорил Татьяну к 3 годам колонии по статье о создании «экстремистского формирования» или участии в нем (статья 361-1 УК), Вячеслав получил 5,5 лет колонии по тому же обвинению. Верховный суд заменил супругам наказание: на 3 года колонии с отсрочкой на 3 года и на 5 лет колонии соответственно.

По версии следствия, Вячеслав Лазарев и Татьяна Пытько сотрудничали с телеканалом «Белсат». Дело против них суд рассматривал в закрытом режиме.

Вячеслава Лазарева задержали в феврале после обыска. В июне была задержана и Татьяна. Их дочь, которой недавно исполнился год, отправили сначала в детскую больницу, а потом передали бабушке.