Суд в Кобрине назначил домашнюю химию парню, который продал «вредоносную программу» за 151 рубль

Суд Кобринского района приговорил к 1,5 годам домашней химии 27-летнего парня, который продал в телеграме «вредоносную программу». Об этом пишет пресс-служба Брестского областного суда.

Молодого человека признали виновным по статье о разработке, распространении или сбыте вредоносных программ (часть 1 статьи 354 УК).

В обвинении значится, что в апреле парень продал заказчику программу для уничтожения, блокирования, модификации информации в компьютере, нарушения работы программ и аппаратного обеспечения. За это обвиняемому заплатили российскими рублями — в беларуских вознаграждение составило 151 рубль 52 копейки.

У парня конфисковали системный блок, два монитора, компьютерную мышь и два мобильных телефона.