Футбольного тренера РЦОР БГУ приговорили к трем годам химии за участие в протестах

Суд Фрунзенского района Минска приговорил футбольного тренера РЦОР БГУ Руслана Протасеню к 3 годам химии, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Алла Скуратович признала его виновным в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В материалах обвинения значится, что в 2020 году Руслан участвовал в акции протеста на проспекте Победителей в Минске: «выкрикивал лозунги, блокировал путь транспорту и нарушил его работу, что привело к ущербу в 30 687,17 рублей».

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Суд исключил из обвинения эпизод с выкрикиванием лозунгов, пишут правозащитники.

Руслана Протасеню задерживали на акции протеста 15 ноября 2020 года и назначили 14 суток ареста. Как писала Tribuna, на суде Протасеня рассказал, что пришел почтить память Романа Бондаренко и взял с собой госфлаг.