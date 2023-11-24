Костел рассказал о задержании одного ксендза и разбирательстве в отношении другого

Курия Минско-Могилевского архидиоцеза сообщила о задержании воложинского ксендза Геннадия Околотовича и «изучении дела» священника из Столбцов Игоря Лашука.

В пресс-релизе говорится, что ксендз Геннадий Околотович, настоятель прихода святого Юзефа в Воложине, на данный момент не может выполнять пастырские обязанности из-за задержания. О том, что священник задержан, 17 ноября писал телеграм-канал «Хрысціянская візія». По информации источников канала, против ксендза завели дело об измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Курия также пишет, что «дело ксендза Игоря Лашука, настоятеля прихода святого Казимира в Столбцах, исследуется в свете норм Кодекса канонического Права».

Судя по всему, речь об обстоятельствах, опубликованных Беларуским расследовательским центром. По информации журналистов, Лашук связан с бизнесменом Александром Зайцевым, приближенным к Александру Лукашенко. По данным БРЦ, в 2021 году ксендз основал компанию «АЛИС МА», которой передали имущество компании с долей Зайцева.