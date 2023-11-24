Отца осужденного за донаты приговорили к 5 годам колонии по той же статье

Минский городской суд приговорил уроженца Барановичей Юрия Юреню к 5 годам колонии по обвинению в финансировании деятельности «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК). Об этом пишет Генпрокуратура и «Берасцейская Вясна».

Сказано, что с августа 2020 по март 2021 года мужчина совершил более 100 денежных переводов на сумму 1881 долларов. Это посчитали «финансированием деятельности экстремистского формирования».

В июле 2023 года его сына, Виталия Юреню, приговорили к 3 годам колонии по той же статье. Суд проходил в закрытом режиме.