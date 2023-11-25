Российские войска провели массовую атаку дронами на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массовой российской атаке дронами на Киев. Ранения получили пять человек, в том числе один ребенок.

По словам Кличко, в Соломенском районе из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание в помещении детского сада, в соседних зданиях повреждены окна. В Печерском и Подольском районах обломки БПЛА упали на открытой местности.

В Днепровском районе небольшой обломок попал на лестничную клетку жилого здания. В Голосеевском районе часть беспилотника упала на четырехэтажное здание.

Силы украинского ПВО сбили над городом 40 БПЛА, рассказал «Суспільному» представитель КГВА Михаил Шаманов. 77 жилых зданий остались без света, уточнили в украинском Минэнерго.