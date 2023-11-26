Ночью Россию атаковали беспилотники

В ночь на 26 ноября Москву и Московскую, Тульскую, Калужскую и Брянскую области атаковали беспилотники, сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, ПВО уничтожили 9 беспилотников. В своем телеграм-канале об аттаке на Москву написал мэр города Сергей Собянин. По его словам, в столице ПВО сбили БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе на подлете к городу. Позже чиновник написал о сбитых беспилотниках в городском округе Подольск и в Раменском городском округе.

В Тульской области беспилотник врезался в жилой дом, пострадал мужчина, сообщили местные власти.