Силовики провели облаву в Барановичах, задержаны как минимум четыре человека

Силовики провели облаву в Барановичах, задержаны как минимум четверо местных жителей. Провластный канал «Книга ГУ "База"» опубликовал видео с задержанными.

Задержания были связаны с протестами 9 августа 2020 года в Барановичах. В видео силовиков сначала демонстрируются кадры протестов в городе. Затем задержанные местные жители на камеру говорят, что принимали в них участие. Как утверждают авторы канала, некоторые из задержанных вернулись в Беларусь из-за границы.

По каким именно статьям задержаны жители Баранович и что с ними сейчас — неизвестно.