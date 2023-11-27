Игорь Брыло освобожден от должности помощника Лукашенко, ранее СМИ сообщили о его задержании

Бывший министр сельского хозяйства Игорь Брыло освобожден от должности помощника Лукашенко, пишет «Пул Первого».

В указе о его увольнении указано, что это произошло «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе».

22 ноября издание «Наша Ніва» сообщила о его задержании. Экс-министр сельского хозяйства пропал с рабочего места в компании мужчин «спортивного телосложения». Источники издания рассказали, что Брыло был задержан сотрудниками КГБ по «Молочному делу».

По словам председателя КГБ Ивана Тертеля, по этому делу задержано 26 человек, арестовано 15. В прошлом Брыло был подчиненным задержанного гендиректора предприятия «Бабушкина крынка».

В 2013 году Брыло назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, в 2021-м — первым замминистра. С 2022 года по июль 2023 года работал министром сельского хозяйства и продовольствия.