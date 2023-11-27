Гомельского оператора Андрея Толчина будут судить по статье о создании экстремистского формирования

Гомельский оператор-фрилансер Андрей Толчин обвиняется по статье о создании экстремистского формирования или участии в нем (статья 361-1УК), пишет Беларуская ассоциация журналистов.

По информации БАЖ, дело Андрея Толчина уже передано прокурору для направления в суд. В чем именно обвиняется оператор — неизвестно. Его адвокат находится под подпиской о неразглашении.

Силовики задержали Андрея Толочина в конце сентября. В его квартире провели обыск, была изъята техника. После трех суток в изоляторе временного содержания его перевели в СИЗО.

Как пишет БАЖ, с 2010 года Андрей Толчин сотрудничал как видеооператор-фрилансер с несколькими независимыми медиа.

Силовики в 2020 году задерживали Толчина вместе с бывшей журналисткой Ларисой Щиряковой. Позже Гомельский областной суд приговорил Щирякову к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 500 рублей. Также Толчина задерживали в 2021 году возле СИЗО, где судили обвиняемых по «делу Тихановского».