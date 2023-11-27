Жителя Кобринского района судили за донаты и DDoS‑атаки на российские сайты

В Брестском областном суде рассмотрели дело жителя Кобринского района Петра Ярмошука. Его обвинили по статьям о финансировании экстремистской деятельности и разработке вредоносных программ (статьи 361-2 и часть 1 статьи 354 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, Петр Ярмошук в марте 2022 года скачал с сайта itarmy.com.ua несколько файлов, которые позволяют проводить DDoS-атаки. Затем «не менее 8 раз» запускал на своем компьютере программу, из-за чего «нарушалась система защиты от DDoS-атак» и «была нарушена работа неустановленных интернет-ресурсов Российской Федерации». Таким образом, по мнению гособвинения, Ярмошук «использовал вредоносные потенциально опасные программы».

Кроме того, жителя Кобринского района обвинили в том, что в 2020 году он перевел через фейсбук около 60 долларов фонду солидарности BYSOL.

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Последнее судебное заседание по делу Петра Ярмошука должно было состояться в пятницу 24 ноября, однако о его итогах пока ничего неизвестно. Как пишут правозащитники, гособвинитель Екатерина Пакало запрашивала для него 4 года колонии.