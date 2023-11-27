Жителя Гродно осудили на два года химии из‑за комментария под видео российского блогера

Суд Ленинского района Гродно приговорил местного жителя Игоря Жука к двум годам химии по статье об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) из-за комментария под видео российского блогера Ильи Варламова, пишет правозащитный центр «Вясна».

Игоря Жука обвинили в том, что он оставил комментарий об Александре Лукашенко под видео Варламова «Беларусь: скрытая мобилизация и ввод войск из России. Украина, Лукашенко и НАТО». Комментарий силовики нашли в приложении Youtube при осмотре телефона Игоря Жука.

Телефон — можно, ножницы — нельзя. Что брать с собой на химию и как подготовиться к наказанию

Игорь Жук работал станочником на местном предприятии, до суда находился под стражей.