Верховный суд оставил прежним приговор Эдуарду Бабарико

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу Эдуарда Бабарико и оставил приговор без изменений, пишет пресс-служба суда.

5 июля Бабарико признали виновным в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Обвинение отказалось от статьи о легализация средств, полученных преступным путем (статья 235 УК). Его осудили на 8 лет колонии.

Бизнесмену вменили содействие политику Сергею Тихановскому в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся «насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти».

По версии обвинения, Бабарико посредством платформ «Улей» и «Мола-Мола» организовал размещение соответствующих «деструктивных проектов» с указанной информацией и сбор с неопределенного круга лиц средств в поддержку участников массовых беспорядков.

В июне 2020 года по пути в Центризбирком Эдуарда Бабарико задержали вместе с отцом Виктором Бабарико, претендовавшим на участие в президентских выборах.