«Вясна»: в Минске у двоих людей провели обыски по делу, связанному с Координационным советом

В Минске силовики провели обыски у шести человек, двое из которых связанны с Координационным советом, пишут правозащитнкии «Вясны».

О каких именно людях идет речь, не уточняется. Сайт организации подвергается DDoS-атаке, рассказалм «Медиазоне» в пресс-службе КС.

О создании Координационного совета 14 августа 2020 года сообщила Светлана Тиахановская. 20 августа стало известно, что по факту создания этого органа расследуется уголовное дело о призывах к захвату власти, совершенных через СМИ или интернет (часть 3 статьи 361 УК).

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