СК: участник Координационного совета вернулся в Беларусь через «комиссию по помилованию»

В СК заявили, что один из участников Координационного совета вернулся в Беларусь через «комиссию по помилованию» и передал ведомству «список беглых преступников». Об этом пишет «Белта».

Подозреваемыми по «делу Координационного совета» являются более ста человек, уточнили в СК. Против них возбуждено уголовное дело о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и участии в «экстремистом формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК).

Следствие устанавливает, если ли у этих людей имущество в Беларуси. Имена фигурантов неизвестны.

В августе на госканале АТН вышел сюжет о бывшем участнике КС Александре Пипкине, который вернулся в Беларусь после обращения в «комиссию по помилованию».

В феврале Лукашенко подписал указ «О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений».

Согласно документу, беларусы, которые совершили с 1 января 2020 года до вступления в силу указа административное правонарушение или «преступления, связанные со значимыми общественно-политическими событиями», покинули страну и «опасаются возвращения», могут направить в комиссию обращение до 31 декабря 2023 года.