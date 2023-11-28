КГБ внес в «террористический список» еще 8 человек, среди них пенсионеры и адвокатка

КГБ обновил список «причастных к террористической деятельности», в нем 8 новых фамилий.

В перечень добавили трех осужденных беларусок — Яну Пинчук, Наталью Петрович и Анастасию Лазаренко. 25-летнюю Пинчук признали виновной по пяти статьям, среди которых создание террористической организации или участие в ней (часть 1 статьи 290-4 УК). Наталья Петрович — пенсионерка, суд назначил ей 6 лет колонии за комментарии. Адвокатка Анастасия Лазаренко тоже получила 6 лет колонии — она консультировала пострадавших у стен «Окрестина».

В списке появились имена пятерых мужчин — пенсионера Бориса Витко, обвиняемого в разжигании вражды и призывах против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК) и осужденных Андрея Игнатовича, Андрея Лавриновича, Петра Старотиторова и Виктора Жаворонка.

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