Израиль заявил о нападении ХАМАС на военных ЦАХАЛ на севере Газы

Несколько израильских военных получили легкие ранения в результате нападения боевиков ХАМАС на севере сектора Газа, сообщает Армия обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, три взрывных устройства взорвали в двух разных местах рядом расположением израильских военных. ЦАХАЛ добавляет, что боевики открыли огонь по военнослужащим, и те стреляли в ответ. Это нарушило договоренности о прекращении огня, пишет ЦАХАЛ.

«В обоих случаях силы ЦАХАЛа находились в пределах согласованных линий прекращения огня», — говорится в сообщении армии.

Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Убайда заявил, что его бойцы отреагировали на «явное нарушение» режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛа на севере сектора Газа. Его слова приводит информагентство ТАСС.

Абу Убайда отметил, что боевое крыло ХАМАС остается приверженным перемирию «до тех пор, пока его придерживается противник».

27 ноября Власти Израиля и ХАМАС договорились продлить перемирие в секторе Газа еще на два дня.