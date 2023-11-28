Провластный канал отчитался о задержании семерых работников локомотивного депо Лиды

Провластный телеграм-канал «Кружка Гедимина» отчитался о задержании семерых работников лидского локомотивного депо.

Авторы канала пишут, что лидчане задержаны за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). В канале опубликовали видео с задержанием двоих мужчин — одного силовики выводят из здания локомотивного депо, ко второму приходят домой.

«Кружка Гедимина» пишет, что задержания прошли в пятницу 24 ноября. Задержанных лидчан должны были осудить в течение трех суток, до 26 ноября. В сегодняшнем судебном расписании только два суда по статье 19.11 — в отношении Елены Кондратюк и Валентины Зданович.