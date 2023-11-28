«Дело Координационного совета»: что известно на 16:30

В СК рассказали о «деле Координационного совета», подозреваемыми по которому проходят «более 100 человек». «Медиазона» рассказывает, что об этом известно.

В пресс-релизе ведомства говорится, что участник КС вернулся в Беларусь через «комиссию по помилованию» и передал ведомству «расширенный список беглых преступников» из Координационного совета. Против них возбуждено уголовное дело о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и участии в «экстремистом формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК).

Имя вернувшегося в Беларусь участника КС Следственный комитет не называет. Несколько месяцев назад по госТВ показали сюжет об экс-участнике совета Александре Пипкине, который обратился в «комиссию по помилованию» и вернулся в Беларусь. Пресс-служба КС в комментарии «Медиазоне» отрицает информацию о причастности Пипкина к организации.

Утром сайт КС подвергался DDoS-атаке. Правозащитникам «Вясны» известно как минимум о шести обысках в Минске, два из них провели у людей, связанных с Координационным советом. Кроме того, силовики обыскали квартиры руководителя НАУ Павла Латушко, пресс-секретаря Светланы Тихановской Анны Красулиной, аналитика Сергея Чалого, представителя КС от сообщества «Беларусы замежжа» Михаила Таубе и правозащитника Романа Кисляка.

Обновлено в 17:03. Добавлена информация «Вясны» об обыске у правозащитника Романа Кисляка.