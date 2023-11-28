Борисовчанку задержали за коммерческий шпионаж

В Борисове задержали бывшую сотрудницу фармпредприятия, которая собиралась вывести за границу документы о лекарственных средствах. Об этом сообщила пресс-служба МВД 27 ноября.

Женщина проработала на предприятии 20 лет, а затем согласилась на работу в другой стране. Там ей предложили должность заместителя начальника производства.

«Фигурантка решила уйти не с "пустыми руками": имея доступ к секретной информации, скопировала документы на готовые лекарственные средства и в дальнейшем планировала использовать на новой работе», — сказано в сообщении ведомства.

СК возбудил против нее дело о коммерческом шпионаже (статья 254 УК).