Politzek.me запустил подписку на донаты политзаключенным

Проект Politzek.me запустил подписку на донаты. Теперь помощь политзаключенным от оформивших подписку будет перечисляться каждый месяц автоматически.

Подписаться можно сайте, выбрав «ежемесячный платеж» и удобную сумму. Собранные деньги пойдут на передачи политзаключенным и адвокатские услуги

«Подписка — это надёжная и стабильная помощь, регулярная поддержка семей политзаключённых. А сами донаты — это прямая пропорция. Чем больше будет донатов, тем большим семьям мы сможем передать помощь», — пишет Politzek.me.



Инициатива подчеркивает, что не нужно донатить с карт беларуских банков, а также лайкать и репостить записи проекта. На прошлой неделе сайт и соцсети Politzek.me были признаны «экстремистскими материалами» вместе с другими ресурсами штаба Виктора Бабарико и партии «Разам».