Российские войска обстреляли город в Сумской области; погиб ребенок и двое взрослых

В результате российского обстрела города Середина-Буда в Сумской области Украины погибли три человека, как минимум трое ранены. Об этом рассказали в полиции области.

Днем российские войска обстреляли город из РСЗО, удар пришелся по домам. Из-за попадания в один из домов погибли двое человек. Во время следующего обстрела погибла семилетняя девочка, ее отчим находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полиция сообщает как минимум о троих пострадавших, среди которых ребенок. Разрушены и повреждены более семи частных домов, два магазина и административное здание суда.