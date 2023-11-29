Украина ночью отразила массированную воздушную атаку: сбиты 21 «Шахед» и 2 ракеты Х-59

Ночью силы ПВО Украины сбили все запущенные Россией «Шахеды» и две ракеты Х-59, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно отчету сил ПВО, в налете участвовал 21 дрон-камикадзе Shahed-136/131. Российская армия запустила их из Краснодарского края. Все они были сбиты воздушными силами ВСУ.

Также в налете участвовали 3 управляемые авиационные ракеты Х-59. Украинские военные отчитались, что смогли сбить 2 такие ракеты, а третья не достигла назначенной цели.

Все ударные БПЛА были уничтожены в пределах Одесской, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Об атаке украинского дрона на Москву сообщило и Минобороны России.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», — написало ведомство у себя в телеграм-канале.