Силовики отчитались о задержании гомельчанина, который завел банковскую карту; с нее переводили деньги на украинскую армию

Силовики отчитались о задержании гомельчанина, оформившего карту, с которой переводили деньги «в украинскую армию». Видео с парнем опубликовал телеграм канал «Ближе к звёздам. Гомель».

На милицейском видео гомельчанин говорит, что с ним связались в телеграме и предложили заработать деньги. Он оформлял на свое имя банковские карты. За это ему платили «с одной карты 150 рублей». По его словам, доступ к аккаунту он не имел.

Также он записал своему работодателю видео, на которой держит водительское удостоверение и говорит «Слава Украине».

По какой статье задержан гомельчанин, не уточняется.