Инициатива dissidentby признана «экстремистским» формированием

Министерства внутренних дел признало инициативу по поддержке политических заключённых в Беларуси dissidentby «экстремистским» формированием, такая информация появилась в обновленном перечне «экстремистских» формирований на сайте МВД.

Авторы близкого к силовикам телеграм-канала «Книга ГУ"БАЗА"» пишут, что dissidentby признали «экстремистским» формированием за «организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь», а также оскорбление должностных лиц.

«Экстремистскими» признаны сайт инициативы, телеграм-канал, чат и телеграм-бот dissidentby, подкасты инициативы на площадках soundcloud и spotify, ютуб-канал, страницы в твиттер и фейсбуке, и страницу по сбору пожертвований на Патрионе. Также «экстремистскими» признаны две личные страницы людей в телеграм, которые, по мнению МВД, имеют отношение к созданию инициативы.

dissidentby — некоммерческая инициатива по поддержке политических заключённых в Беларуси. Поддержка заключается в прямой помощи заключенным через передачи, оформление подписки на газеты и журналы, перечисление денег на личный счёт заключённого.