Международная федерация баскетбола продлила отстранение команд из Беларуси и России от соревнований до апреля 2024 года

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение команд из Беларуси и России от соревнований, которые организовывает FIBA, до следующего заседания Исполнительного комитета, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.

Из-за дисквалификации FIBA беларуские команды не могут играть в международных турнирах с марта 2022 года. На очередной заседании Исполнительного комитета статус сборных Беларуси и России продлен следующего заседания, которое состоится в апреле 2024 года.

Команды отстранили от соревнований за участие руководства двух стран в войне против Украины.