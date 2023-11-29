Суд приговорил жителя Светлогорска к 2 годам колонии за комментарии в интернете

Гомельский областной суд приговорил жителя Светлогорска Андрея Игнатовича к 2 годам колонии за разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК) и нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

На суде Игнатович признал свою вину частично.

Согласно обвинению, в 2020 году 34-летний мужчина неоднократно размещал в открытом телеграм-чате комментарии, «содержащие негативную оценку членов избирательных комиссий, сотрудников милиции и Вооруженных Сил Республики Беларусь». Там же, по мнению следствия, он призывал людей выходить на улицы и «нарушать общественный порядок».

Следствие обвиняла Игнатовича и в оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), но суд не нашел этому подтверждений и снял эти обвинения.

До суда Игнатович находился под стражей в СИЗО Гомеля.

МВД включило мужчину в «Список лиц, причастных к экстремистской деятельности», а 27 ноября КГБ Беларуси внес Игнатовича его в список «террористов».