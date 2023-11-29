Осужденный на 10 лет политик Григорий Костусев написал об ухудшении самочувствия в ПКТ

Осужденный на 10 лет политик Григорий Костусев сообщил об ухудшении самочувствия в ПКТ, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на его зятя.

По словам родственника, Костусёв ощущает ухудшение состояние в связи с онкологичным заболеванием. Какое лечение оказывают политику — неизвестно.

«Согласно плану, который во время обследования составили врачи, в ноябре-декабре ему должны сделать анализ крови. Но будет ли он, неизвестно. Результатов обследования до этого времени не говорят. Он ориентируется на самочувсвтие, а оно не становится лучшим. Еще очень надеется на медицинскую бандероль», — рассказал зять.

В начале ноября политика поместили в ПКТ.

Котусев с 27 апреля находился в больнице, куда его положили на обследование. В заключении у него ухудшилось состояние здоровья, дочь политика Екатерина Костусева рассказывала журналистам, что результаты анализов отца указывают на вероятное онкозаболевание.

После возвращения в колонию Григория Костусева трижды помещали в изолятор.

Главу БНФ Григория Костусева осудили на 10 лет лишения свободы по делу о «захвате власти» в сентябре 2022 года.