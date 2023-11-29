Прокуратура возбудила уголовные дела против основательницы «Союза матерей Беларуси» и ее мужа

Барановичская прокуратура возбудила уголовные дела против 60-летней основательницы «Союза матерей Беларуси» и ее мужа, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщину подозревают в создании «экстремистского» формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) и клевете в отношении президента (часть 2 статьи 367 УК). Ее мужа в содействие «экстремистской» деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК) и оскорблении президента (статья 368 УК).

Согласно материалам дела, основательница «Союза матерей Беларуси» создала и руководила «экстремистским формированием». На одном из ресурсов она разместила видео, в котором содержалась «клевета в отношении Лукашенко», в том числе «обвинения в совершении тяжкого преступления». Ее муж 6 и 8 марта 2023 года дал интервью «экстремистскому формированию» и разместил в соцсетях оскорбления в адрес Лукашенко.

Брестская «Вясна» пишет, что речь в сообщении прокуратуры идет об уроженке Барановичей Светлане Антиевской. Правозащитники нашли видеоролик, в котором Антиевская сказала, что «в 29-й раз женщин Беларуси будет поздравлять человек, который превратил жизнь этих женщин в выживание. Имеет ли право поздравлять женщин с праздником 8 марта человек, который посадил сотни матерей за решетку? Имеет ли право поздравлять нас тот, кто позволил насиловать и избивать женщин в тюрьмах?»

Известно только, что супруги находятся за границей.

29 сентября КГБ признал «Союз матерей Беларуси» «экстремистским формированием». В решении указаны имена и фамилии людей, якобы причастных к созданию инициативы. Это Светлана Антилевская, Ольга Зданович, Таисия Яковенкова (Лифанова), Наталья Алесинская, Татьяна Тарпанова.

Обновлено в 11.20. Добавлена информация Брестской «Вясны»